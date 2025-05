Torino, il pagellone di fine stagione: Walukiewicz 5, mai veramente incisivo

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Walukiewicz

Alessandro Balbo 28 maggio - 11:39

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Sebastian Walukiewicz, arrivato al Torino durante la scorsa sessione estiva di mercato, non è riuscito a incidere nella squadra granata, rimanendo spesso in una zona grigia di prestazioni. Il difensore polacco, come detto, è in granata dal 2024. Arrivato dall'Empoli per 4,7 milioni di euro, all'interno di una più ampia trattativa che ha visto Pellegri e Sazonov trasferirsi in Toscana, aveva il compito di completare numericamente la difesa granata. Certamente il giocatore aveva il ruolo del subentrato di qualità, ma il classe 2000 è stato spesso utilizzato come titolare, sia come centrale che come terzino destro: delle 32 partite disputate (tra Coppa Italia e Serie A) ben 22 l'hanno visto titolare. In tutte queste uscite, però, il giocatore non ha mai lasciato un segno concreto: zero gol e zero assist.

Partita Top: Verona-Torino 2-3 — La miglior partita stagionale del polacco è quella contro il Verona al Bentegodi. Era la quinta giornata di campionato e i granata, usciti vittoriosi da quella trasferta, chiusero primi in classifica quel turno di Serie A. In quell'occasione Walukiewicz disputò la sua prima partita da titolare, rivelandosi una piacevola sorpresa, come braccetto di destra nel 3-5-2 proposto da Vanoli. Il difensore sorprese sopratutto per la sua proprensione offensiva, con un bel tiro fuori e un inserimento che sfiorò il gol. Di fatto, tra i granata più pericolosi di quella partita. Unica sbavatura quando non ferma Livramento subito dopo il gol di Adams.

Partita flop: Torino-Venezia 1-1 — Di tutt'altro avviso è stata invece la partita contro il Venezia all'Olimpico Grande Torino. 35^ giornata di Serie A, la squadra di Vanoli aveva già tirato i remi in barca dopo la matematica salvezza, aspettando solo la fine di una stagione piuttosto anonima. In quella partita, Walukiewicz offre la sua peggiore prestazione, spostato questa volta sulla fascia destra della linea di difesa a quattro. Troppa poca qualità per giocare da laterale destro, gli errori sono parecchi, non riuscendo a tenere la posizione nè in attacco ne in difesa.

Walukiewicz, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Sebastian Walukiewicz, è un 5. Forse un rincalzo divenuto titolare troppo in fretta, ciò che pesa di più per il giocatore è proprio il fatto che le sue chances le ha avuto ma non ha saputo giocarsele a pieno. Dunque il campionato di Walukiewicz in maglia granata è stato insufficiente.