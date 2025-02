Torino, il pericolo numero uno è Castro, ma occhio alle schegge impazzite di Italiano

Orsolini a mezzo servizio, Castro pronto a prendersi l'attacco sulle spalle

Con Orsolini reintegrato in settimana in gruppo ma pronto a sedersi in panchina, Italiano si affiderà al suo numero 9 e astro nascente dal sangue latino: Santiago Castro, autentica rivelazione del campionato che a suon di gol ha fatto innamorare i bolognesi, ma che ha un conto aperto col Torino dopo il rigore sbagliato all'andata. In questo attacco tutto rinnovato rispetto a quello dello scorso anno, una nuova stella sta brillando: quella di Benja Dominguez, ala tutta fantasia e tecnica che in questo campionato ha già firmato 3 gol, gli stessi di Ndoye che probabilmente giocherà per via dell'infortunio di Orsolini, ma che nelle scorse settimane ha perso il posto da titolare sulla corsia sinistra in cui il padrone è proprio Dominguez. Con 2 gol insegue Dallinga, colui che doveva essere il sostituto di Zirkzee, che proprio col Torino si è sbloccato in campionato ma che dovrebbe partire dalla panchina perchè non al meglio. Un altro protagonista di questa stagione ma che sarà costretto a sedersi addirittura in panchina è Odgaard, altra invenzione di Italiano che lo ha trasformato da punta a trequartista di raccordo tra centrocampista e attacco che con le sue giocate ha segnato ben 4 reti in questo campionato. Un problema in meno dunque per la retroguardia granata, ma che non può dirsi fuori pericolo per via delle giovanissime schegge impazzite rossoblù che daranno filo da torcere a Maripan e soci.