Torino, il Pisa non va affrontato con la testa altrove: al derby con autostima

L'analisi delle ultime gare precedenti al derby di Torino

Piero Coletta 31 ottobre - 18:34

Il pareggio contro il Bologna è stato archiviato. Il Torino ora ha cerchiato nel suo calendario con la penna rossa la gara contro il Pisa, davanti ai propri tifosi. Sarà un'occasione per trovare quella tanto agognata continuità che egli ultimi anni ha sempre latitato sotto la Mole, sponda granata. Ma oltre a ciò, questa è una gara importante anche perché sarà la sfida precedente al derby contro la Juventus. A maggior ragione andrà affrontata con la testa giusta.

Le gare pre derby negli ultimi anni — La tendenza del Torino degli ultimi anni è stata quella di sbagliare puntualmente l'appuntamento precedente al derby. Nella scorsa stagione, quella di Vanoli, i granata nel girone d'andata avevano perso contro la Fiorentina all'Olimpico per 1-0. Nel girone di ritorno non erano andati oltre lo 0-0 contro il Parma nel turno precedente alla stracittadina poi pareggiata per 1-1. Lo stesso si può dire nell'annata 23/24: 0-0 contro il Verona e sconfitta contro l'Empoli per 3-2. Anche la stagione 22/23 ha visto la conferma di questa tendenza: 1-1 contro l'Empoli nel girone di andata e pareggio nel girone di ritorno contro la Cremonese (2-2). Stessa riproposizione anche nella 21/22: pareggio per 1-1 contro il Venezia e sconfitta contro i lagunari all'Olimpico Grande Torino (1-2). Non è da meno la Serie A 20/21, una stagione tribolata per i granata, che si salvarono solo nelle ultime giornate. In quel caso il Torino pareggiò in casa contro la Sampdoria per 2-2 e perse la gara di ritorno in Liguria per 1-0. L'ultimo precedente positivo in questa ottica risale addirittura all'annata 18/19: i granata pareggiarono nel girone d'andata contro il Milan a San Siro per 0-0, poi vinsero 2-0 all'Olimpico.

La tabella dei risultati — Stagione Andata Ritorno 2024-2025 0-1 Fiorentina (S) 0-0 Parma 2023-2024 0-0 Verona 3-2 Empoli (S) 2022-2023 1-1 Empoli 2-2 Cremonese 2021-2022 2-2 Sampdoria 1-0 Sampdoria (S) 2019-2020 4-0 Lazio (S) 2-1 Lazio (S) 2018-2019 0-0 Milan 2-0 Milan (V)

Un Torino con la testa già al derby — Come si può sintetizzare questa tendenza? I granata hanno affrontato queste gare con la testa già al derby. Un errore di mentalità. Beninteso, la stracittadina ha un valore enorme per i colori del Torino e per la tifoseria. Eppure potrebbe essere questa "voglia di derby" a non permettere ai granata di giocare la gara precedente al match contro la Juventus con la giusta fame e concentrazione. È come se le energie fossero tutte in modalità riserva, tutte concentrate per il sentito derby. Un atteggiamento che ha fatto buttare tanti punti al Torino nelle scorse annate: statistiche alla mano, i granata nella giornate precedente al derby hanno sempre raccolto pochissimi punti. Solo una vittoria nelle ultime sei stagioni, arrivata tra l'altro contro il Milan (18-19). Ma le altre? Il Torino ha buttato punti contro Sampdoria, Empoli, Cremonese, Verona e Parma, squadre con cui potevi e dovevi raccogliere molto di più. Soprattutto in ottica fiducia e autostima. Quale deve essere dunque il prossimo salto del Torino? Affrontare la gara precedente al derby con la stessa fame e voglia. I punti per la tanto agognata Europa si devono trovare anche in queste gare.