Torino, il punto dall’infermeria: ancora out Aboukhlal

"Aboukhlal non farà parte dei convocati, Njie in settimana ha avuto un problemino leggero. Il resto della squadra è disponibile e arruolabile". Queste sono le parole di Roberto D'Aversa nel corso della sua conferenza stampa di presentazione di Milan-Torino, gara che si giocherà alle ore 18 di sabato 21 marzo. Buoni segnali dunque per il tecnico granata, che potrà contare su tutta la rosa tranne per due elementi. Aboukhlal non ha ancora recuperato dal problema fisico riguardante il ginocchio destro, l'esterno è ormai fuori da dalla gara contro il Bologna. Njie non al meglio, come sottolineato da D'Aversa. Ancora fuori il lungodegente Savva.