Trentasettesima giornata di campionato. Il Torino si trova al dodicesimo posto in classifica a 44 punti e vuole confermare il momento positivo in vista del derby della prossima settimana. La sfida di questa giornata, però, si preannuncia particolare, dato che domani, domenica 17 maggio, il Torino affronterà il Cagliari di Fabio Pisacane. I sardi sono alla ricerca di punti per mettere in cassaforte il discorso salvezza. Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa si è presentato alle 12:30 in conferenza stampa per condividere le sue sensazioni alla vigilia del match.

Torino, le ultime notizie dall'infermeria

Sul fronte infermeria, D'Aversa ha fornito degli aggiornamenti importanti sui giocatori alle prese con problemi fisici e percorsi di recupero. Buone notizie per quanto riguarda Zapata e Adams. I due attaccanti partiranno con la squadra per Cagliari e il colombiano è tra i possibili titolari. Njie, invece, non è stato al meglio questa settimana: "Zapata e Adams? Duvan può partire dall'inizio. In settimana Njie ha saltato un allenamento importante". Inoltre, dovrebbero saltare la trasferta in terra sarda Ismajli e Anjorin che il tecnico granata potrebbe recuperare per i derby contro la Juventus. Ancora ai box Abouklhal: l’esterno marocchino, fuori da metà febbraio (l’ultima gara disputata è stata quella contro il Bologna il 15 febbraio), è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro qualche settimana fa e potrebbe aver termina la stagione in anticipo.