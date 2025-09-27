Torino, il punto dall’infermeria: recuperati Ilic e Maripan, Masina ancora in dubbio

Antivigilia di Parma - Torino , match valevole per la quinta giornata di campionato. I granata arrivano all’appuntamento in trasferta contro i crociati dopo la clamorosa sconfitta interna in campionato contro l'Atalanta di Juric e la vittoria di misura in Coppa Italia contro il Pisa. Di fronte ai granata ci sarà il Parma di Carlos Cuesta, reduce da successo in Coppa Italia contro lo Spezia ma che ha totalizzato solo due punti nelle prime quattro giornata di campionato (due pareggi e due sconfitte). Il tecnico del Torino, Marco Baroni , si è presentato quest’oggi ai giornalisti in conferenza stampa allo stadio per raccontare le sensazioni della vigilia. Durante l’incontro con la stampa sono emerse anche indicazioni sulla situazione degli infortunati .

Torino, le ultime dall’infermeria

Per la sfida contro il Parma, il Torino dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti. Come nel match contro l'Atalanta e la vittoriosa gara casalinga contro il Pisa, Baroni ancora non avrà a disposizione al cento per cento Adam Masina che sta ancora recuperando dall'affaticamento alla regione retto-adduttoria: "Oggi dovrebbe affacciarsi con noi anche Masina", ha spiegato il tecnico. Il difensore, non rientrato al meglio dopo la finestra di gare con la nazionale marocchina, si è allenato a parte nelle ultime due settimane. Il tecnico granata si è soffermato anche sulle situazioni che riguardano i recuperi di Ivan Ilic e Guillermo Maripan: "Ilic è stato fermo per una contusione ma ieri è stato in campo. Maripan ha avuto la febbre, ha usato antibiotici, ma lo considero recuperato". Inoltre, Baroni ha parlato anche delle condizioni di Tino Anjorin: "Per quanto riguarda Anjorin, ha una brutta flascite plantare. Oggi ha fatto una risonanza. Dobbiamo valutare perché non è al 100% negli allenamenti".