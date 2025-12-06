Torino, il punto dall’infermeria: spiragli per Anjorin, no Ismajli e Simeone

Il punto sugli infortunati in casa granata

Piero Coletta 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 16:03)

Marco Baroni ha presentato la sfida contro il Milan nella conferenza stampa della vigilia. L'incontro con i giornalisti è sempre un momento utile per fare il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni e il loro proseguimento sul piano del recupero. Il tecnico granata ha proprio parlato del capitolo infortuni, da Anjorin a Ismajli, fino al capitolo Giovanni Simeone.

Ismajli non recupera. Torna Anjorin — L'assenza dell'ex Empoli si è sentita enormemente. Senza di lui il Torino ha perso un riferimento difensivo importante assieme a Maripan e Coco. Baroni ha fatto il punto della situazione sul difensore. "Io guardo quelli che ho e penso a recuperare Ismajli che in questa settimana non siamo riusciti ad averlo e per la prossima settimana speriamo di sì", queste le dichiarazioni sull'argomento. La speranza è di riaverlo almeno contro la Cremonese, non ci sarà col Milan. Il giocatore ha svolto lavoro individuale.

Sul fronte Anjorin l'allarme sembra essere rientrato. L'assenza di Lecce è stata anche spiegata dal tecnico: “E’ rientrato da poco. Per struttura ha bisogno trovare una condizione, la sta cercando e la sta trovando. Era disponibile e lo sarà anche con il Milan. Sto facendo delle valutazioni sul suo impiego. Non escludo che possa cominciare dall'inizio". L'inglese dunque si aggiunge alla lista dei giocatori che prenderanno parte alla gara contro i rossoneri.

Simeone e Ilic: lavoro individuale — Il punto sugli infortunati prosegue con Simeone. L'attaccante ha avuto un problema muscolare e starà fuori ancora per qualche gara. L'obiettivo è di averlo per la Cremonese: il monito però è quello di non forzare il suo recupero, come dichiarato da Baroni nel corso della conferenza stampa. Motivo per cui non sarà della gara col Milan.

Prosegue il percorso di recupero di Ilic. Il giocatore aveva avuto un problema serio durante la sosta nazionali, nella gara contro l'Inghilterra che aveva presagire anche a scenari tragici. La situazione però è sotto controllo: “Ilic sta lavorando forte, ha fatto un lavoro individualizzato per spingere". Tutti e tre i giocatri Nulla di nuovo sui lungodegenti Schuurs e Savva.