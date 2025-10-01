Torino, il punto dall’infermeria: si ferma Ismajli. Diagnosi e tempi di recupero

Si avvicina la sesta giornata di campionato, il Torino sfiderà la Lazio a Roma. I granata sono reduci dalla sconfitta contro il Parma, la seconda di fila, nella quale i ragazzi di Baroni hanno mostrato nuovamente una fragilità tattica e mentale. Una sconfitta pesante, contro una squadra questa volta, sulla carta, più alla portata. Adesso ci sono i biancocelesti di Sarri, anche loro alle prese con una serie di infortuni, i quali però hanno risposto bene contro il Genoa, imponendosi per tre a zero sui rossoblu. Di seguito la condizione degli indisponibili del Torino per la prossima giornata di SerieA.

Si ferma Ismajli: il comunicato

A tenere banco in casa granata sono certamente le condizioni di Ismajli. Il difensore albanese è uscito anzitempo nella sfida contro il Parma. Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali, il report medico riferisce che: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ardían Ismajli hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio del difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni". Ora si teme che il difensore rimanga a lungo fuori dal rettangolo verde, compromettendo così la già fragile retroguardia granata. Si stima che il giocatore dovrà stare ai box per 20-25 giorni. Da monitorare anche la situazione di Biraghi, il quale non è uscito al meglio nell'ultimo nell'ultima gara di campionato, sempre guai muscolari per lui. Invece Anjorin è ancora a parte per un problema di fascite plantare al piede sinistro. Ancora lontani i tempi di recupero per i lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs.