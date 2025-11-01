Torino, il punto dall’infermeria: tre giocatori ancora a parte, ok Ngonge

Il Torino e Marco Baroni fanno il punto della situazione sugli infortunati. Nella gara contro il Bologna il gruppo non ha avuto a disposizione elementi come Israel, Nkounkou e Aboukhlal, tutti e tre alle prese con dei problemi muscolari che non hanno permesso a Baroni di poter contare su di loro. La loro presenza resta in dubbio anche per la gara contro il Pisa: ieri hanno lavorato a parte e oggi continueranno a lavorare in separata sede.

Ngonge sarà della partita, la conferma è arrivata direttamente da Baroni. Il belga era uscito dolorante dalla sfida contro il Dall'Ara. Non è in perfette condizioni, ma ci sarà. Buone risposte da parte di Anjorin, rientrato contro il Bologna e che sta sistemando la fascite che l'ha tallonato in questa prima fase di stagione: "Tino per noi è fondamentale e importante, ha qualità e forza. Ha avuto questa brutta fascite, ne sta uscendo piano piano ma sta lavorando con la squadra, è rientrato con noi mentre prima si allenava a parte. Sono molto fiducioso, è vicino. Deve trovare la migliore condizione, non pensare ai novanta minuti ma a una parte di partita sicuramente". Ci sarà anche Ismajli e Baroni non ha escluso il suo utilizzo dal primo minuto di gioco: "Probabile, sta bene. Il problema è più la tenuta nei novanta minuti".