Torino, il punto dall’infermeria: tre giocatori da valutare per l’Empoli

Il punto dall'infermeria granata in vista della gara casalinga contro l'Empoli

Eugenio Gammarino 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 16:18)

Un aggiornamento sulla condizione degli indisponibili del Toro in vista del match valido per la ventinovesima giornata Serie A, in cui i granata sfideranno l'Empoli all'Olimipico Grande Torino sabato 15 marzo alle 20:45. Vanoli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match ed ha fatto il punto sugli infortunati, analiziamo insieme la situazione.

Torino, Sanabria, Walukiewicz e Lazaro da valutare in vista della partita di domani — Antonio Sanabria, Valentino Lazaro e Sebastian Walukiewicz restano da valutare in vista della sfida contro i toscani. L'attaccante paraguaiano ha rimediato un fastidio al ginocchio prima della sfida contro il Parma (match che ha saltato) ed è stato sottoposto a delle terapie. Lazaro è in dubbio per un colpo alla caviglia rimediato contro il Parma mentre il difensore polacco ha subito una botta in allenamento. L'allenatore granata, nella conferenza stampa odierna, ha precisato che valuterà i giocatori nella rifinitura in programma nel pomeriggio di giovedì. Ci sono speranze di recuperare tutti e tre. La certezza, come svelato dallo stesso Vanoli, è che tutti e tre i granata hanno dato disponibilità per poter essere convocati. "Queste per me, da allenatore, sono soddisfazioni, perchè lo spirito è quello giusto", ha detto il tecnico granata. E' invece tornato a disposizione Amine Salama, che ha saltato le ultime due partite (contro Monza e Parma) per un problema alla schiena.

Torino, gli altri infortunati: Njie, Ilkhan, Savva, Schuurs e Zapata — Continuano le terapie per gli altri infortunati di lungo corso. Schuurs non giocherà neanche una partita ufficiale del Torino nel 2024-25. Il difensore olandese sta continuando le terapie. Lo stesso discorso vale come noto per Duvan Zapata dopo il gravissimo infortunio al ginocchio di inizio ottobre. Sarà più probabile che rientri in tempo per la fine del campionato Alieu Njie (dovrebbe tornare tra aprile e maggio). L'esterno offensivo svedese è stato operato a fine gennaio, in seguito alla frattura al malleolo tibiale destro. Infine, è sempre attesa pure per il ritorno di Zanos Savva, che ha esordito l'anno scorso in Serie A con mister Juric, ma che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione dopo l'operazione a settembre per una tendinopatia rotulea di alto grado. Out da settembre anche Emirhan Ilkhan per la rottura del legamento crociato.