Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 17 sfida la capolista Bologna

Fine settimana a ranghi ridottissimi per le giovanili del Torino. In campo infatti scenderà solo l'Under 17 granata, allenata da Aniello Parisi. L'Under 18 rimane ai box insieme a tutto il girone B del campionato. Anche Under 16 e Under 15 si fermano per una settimana, osservando la pausa per le Nazionali giovanili.