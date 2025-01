Torino, Ilic assente al derby: il serbo nemmeno in distinta

Le ultime su Ilic, non presente nella distinta

Ivan Ilic non farà parte del derby della Mole. Il serbo infatti - nonostante figurasse nella lista dei convocati - a sorpresa non è presente nella distinta, Vanoli ha spiegato che il tutto è avvenuto durante la rifinitura di ieri al Filadelfia. Non sono ancora noti i problemi che hanno costretto il centrocampista serbo allo stop.