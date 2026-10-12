Dura pochissimo la partita di Ilkhan. Il turco era subentrato nel secondo tempo al posto di Bragança e l'impatto sul match era stato anche molto positivo. Ma il classe 2004 è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 76': problema muscolare per lui. Un vero peccato, aveva portato qualità nella manovra e apparecchiato la palla della possibile doppietta per Kulenovic.