Ilkhan accusa un guaio muscolare dopo essere subentrato a gara in contro nel match tra Torino e Udinese: sostituito per Gineitis
Dura pochissimo la partita di Ilkhan. Il turco era subentrato nel secondo tempo al posto di Bragança e l'impatto sul match era stato anche molto positivo. Ma il classe 2004 è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 76': problema muscolare per lui. Un vero peccato, aveva portato qualità nella manovra e apparecchiato la palla della possibile doppietta per Kulenovic.
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