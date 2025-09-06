Torino, Ismajli vede il campo: ossigeno per Baroni

L'albanese vede il campo. Con la Roma ci sarà

Piero Coletta 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 13:49)

La sosta per le nazionali sorride a Baroni. Il tecnico granata per queste prime due gare di campionato infatti non aveva avuto a disposizione Ardian Ismajli. Il difensore albanese non ha ancora giocato un minuto con la maglia granata dal suo arrivo a Torino come parametro zero. Il suo rientro però è più importante di quanto si possa pensare e andrà a influenzare sicuramente le scelte difensive del tecnico.

Più scelte per il reparto difensivo — Nei giorni precedenti avevamo parlato di quanto fosse corta la coperta del Torino per quanto riguardava il reparto difensivo. Senza Schuurs e Sazonov e con i soli Masina, Maripan e Coco a disposizione, Baroni ha potuto contare solo su tre difensori di movimento nelle prime due gare stagionali. Dopo il terribile avvio contro l'Inter che ha visto titolari Masina-Coco, contro la Fiorentina l'ex Lazio ha schierato Maripan e il guineano. Una scelta su due era praticamente obbligatoria a causa dell'assenza di Imsajli.

Il rientro dell'albanese fa sorridere dunque un po' tutti. In primo luogo perché le qualità difensive del giocatore sono note a tutti, soprattutto in ottica di marcatura stretta. In più va ad aumentare il ventaglio di scelte a disposizione di Baroni. Sia chiaro, non va ad ampliare più di tanto il reparto (quattro difensori sono pochi), ma quanto meno darà la possibilità di variare un po' di più le scelte. Il giocatore si sta allenando regolarmente e contro la Roma ci sarà. Il Torino punta molto su di lui.