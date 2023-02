Torino, in migliaia attesi al Fila per l’allenamento: la squadra cerca la carica

Domani. domenica 26, dalle ore 11:15 i tifosi granata potranno accedere al Filadelfia per assistere all'allenamento e sostenere la squadra in vista del derby

Federico De Milano

Manca sempre meno al derby della Mole e il Torino è alle prese con la preparazione di questa importantissima sfida. Come ogni anno le partite contro i rivali concittadini della Juventus sono sempre le più sentite da parte di tutta quanta la piazza. Per arrivare al meglio anche dal punto di vista del morale e della carica, la società granata ha annunciato che l'allenamento di domani avverrà a porte aperte in modo da far sentire la vicinanza del pubblico alla squadra.

Il Torino si prepara al derby: attesi migliaia di tifosi al Filadelfia — Domani, domenica 26, a partire dalle ore 11:15 i tifosi del Torino potranno accedere al Filadelfia per assistere alla seduta di allenamento dei calciatori granata in preparazione al derby. Juric, che di solito preferisce svolgere le sue sessioni tecnico-tattiche a porte chiuse, ha accettato l'idea di accogliere i tifosi per dare la carica a tutto l'ambiente. Sono infatti attesi migliaia di tifosi per questo allenamento dal momento che si tratterà dell'ultima occasione per offrire il proprio sostegno alla squadra quando si è arrivati all'antivigilia della stracittadina contro i rivali bianconeri.

Niente Maratona all'Allianz Stadium, la squadra sarà caricata al Filadelfia — Martedì sera alle ore 20:45 si disputerà il derby con il Toro ad un solo punto in classifica dai bianconeri. Un punto a sfavore per i granata sarà l'assenza dei membri della Maratona che hanno deciso di non presentarsi all'Allianz Stadium, come già spiegato sulle nostre colonne. L'allenamento al Filadelfia di domani sarà infatti l'ultima occasione utile per dare la carica alla squadra e proprio per questa ragione sono previsti migliaia di tifosi che sapranno incoraggiare al meglio i granata. I ragazzi di Juric hanno bisogno di questa carica speciale da parte dei propri sostenitori in vista della partita più importante in questo finale di stagione. A confermarlo è anche uno dei simboli della squadra, Alessandro Buongiorno, che in una recente intervista si è così espresso: "Speriamo che il Fila sia veramente pieno perché abbiamo bisogno della spinta dei tifosi".