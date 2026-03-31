L'Italia è tragicamente crollata con la Bosnia. Match sporco, intenso, in un campo che ha richiesto grinta, spinta, ma anche lucidità. Mentre gli Azzurri si preparavano alla gara dei playoff per i Mondiali, ben sette granata (nessuno tra i convocati di Gattuso) si sono preparati in vista degli impegni con la propria nazionale. Deve ancora giocare Vlasic: per lui match notturno alle 2:00 contro il Brasile.

Ilkhan

Pedersen

Decisamente negativa la sosta di marzo per la Turchia Under 21. In programma per le 17:30 italiane la gara in casa della Croazia, ma sospesa al 36' per un malore del tecnico Korkmaz a seguito dell'espulsione di Tiknaz. La partita è stata poi ripresa nel corso della serata con la formazione turca che non è riuscita a migliorare la situazione: sono arrivate altre due espulsioni e la Croazia ha vinto 3-0, superando nel girone l'ormai non più capolista formazione di Ilkhan. Per il numero 6 granata (7 in nazionale) non è arrivata la partecipazione: 90' in panchina. Arrivano notizie positive, invece, dall'ospedale: il tecnico turco è cosciente e in fase di ripresa.

Nell’amichevole contro la Svizzera, Pedersen è stato schierato nell’undici titolare. Solbakken ha optato per un 4-1-4-1, con Haaland come prima punta incaricato di alzare il baricentro. Il norvegese, che al Torino è abituato a giocare da quinto di destra nel 3-5-2, è stato impiegato come terzino destro, prima di essere sostituito all’intervallo. Nel complesso, una prestazione senza infamia e senza lode, ma comunque un’occasione utile per respirare l’atmosfera della nazionale e accumulare minuti ed esperienza preziosa anche in questo contesto.

Njie

Sfida tra granata, ma solo a distanza. Nell’amichevole tra l’Italia Under 21 di Cacciamani e la Svezia di Njie, a sorridere sono gli Azzurri, che si impongono con un netto 4-0. Dopo essere partito titolare nell’ultimo impegno, Njie questa volta è stato inizialmente lasciato in panchina, facendo il suo ingresso al 65’: impatto piuttosto limitato, anche per via dell’andamento della gara, che non gli ha permesso di incidere. Diversa la situazione di Cacciamani, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti senza essere impiegato. La gara è stata a senso unico: nonostante un possesso palla che potrebbe suggerire equilibrio, in campo si è vista una netta superiorità dell’Italia. La Svezia, infatti, non è mai riuscita a rendersi realmente pericolosa, e lo stesso Njie ha faticato a emergere in un contesto decisamente complicato.

Cacciamani

Obrador

Come abbiamo visto in precedenza (anche se su lato Njie) l'Italia Under 21 ha vinto ancora nettamente, con un 4-0 alla Svezia in casa gialloblù. A decidere la sfida la doppietta di Koleosho nel primo tempo, con i gol di Ndour e Lipani nella ripresa. Con questo successo gli Azzurrini restano in scia alla Polonia, sempre capolista a +3. Cacciamani questa volta non ha trovato spazio nella sfida, assistendo dalla panchina alla prestazione degli azzurrini con cui ha debuttato nello scorso incontro contro la Macedonia del Nord.

La Spagna Under 21 si impone sul Kosovo con il risultato di 2-0. Nel 4-3-3 iniziale, Alex Valle ha nuovamente vinto il ballottaggio nel ruolo di terzino sinistro, lasciando in panchina Obrador che questa volta non è stato utilizzato. La gara è stata caratterizzata da una netta supremazia della squadra in maglia rossa: il consueto possesso palla offensivo degli spagnoli ha controllato ritmo e spazi, limitando al minimo le iniziative avversarie e indirizzando il match fin dalle prime battute.

Adams

Esito negativo nell’amichevole per la Scozia, sconfitta dalla Costa d’Avorio, avanti fin dai primi minuti grazie al gol di Nicolas Pépé. La nazionale guidata da Steve Clarke non è riuscita a reagire con efficacia, evidenziando difficoltà nella costruzione del gioco e poca incisività negli ultimi metri. Adams è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 77’, senza però riuscire a lasciare il segno. Nel complesso, una prestazione sottotono per la Scozia, mai davvero in grado di rimettere in discussione il risultato.

Ismajli