Il difensore del Torino Ardian Ismajli in giornata si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Non inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per l'albanese, arrivato in granata in questa sessione estiva di calciomercato a parametro zero dopo quattro stagioni all'Empoli. Dopo il responso degli esami, per il classe 1996 si teme uno stop di alcune settimane: Ismajli salterà sicuramente la sfida di Coppa Italia contro il Modena in programma lunedì 18 agosto e molto probabilmente anche la prima di campionato contro l'Inter di Chivu. Il club ha comunicato l'infortunio del difensore granata attraverso un report medico sul proprio sito.
Torino, infortunio alla coscia per Ardian Ismajli: il responso degli esami
Infortunio alla coscia destra per il difensore granata che salterà il match di coppa contro il Modena
Il comunicato del club—
"Il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".
