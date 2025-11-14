Torino, infortunio in allenamento per Simeone: le ultime

Ancora brutte notizie per il Torino di Marco Baroni. Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato da Ivan Ilic nella sfida fra Serbia e Inghilterra, Giovanni Simeone si è fermato in allenamento. Il centravanti argentino, come riportato dai canali ufficiali del club granata, ha rimediato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Sono ancora da definire i tempi di recupero per il giocatore, che verranno stabiliti con più precisione in base all’evoluzione clinica dell’infortunio. Quasi certamente il giocatore salterà le sfide contro Como e Lecce, mentre è in dubbio la sua presenza contro il Milan.