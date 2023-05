Torino, infortunio Sanabria: lesione focale del lungo adduttore sinistro

Torino, infortunio Sanabria: i tempi di recupero

Pessima notizia per Ivan Juric, si ferma il suo migliore attaccante, l'uomo da nove reti nel 2023, in totale lo score stagionale è di 11 reti e 3 assist. Stagione finita per Sanabria? Secondo quanto filtra, non è detto: l'attaccante sicuramente salterà Torino-Fiorentina di domenica, per il resto c'è qualche speranza che possa concludere la stagione in campo, recuperando per Torino-Inter dell'ultima giornata se non per Spezia-Torino alla penultima.