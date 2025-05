Torino-Inter 0-2, le reazioni social: “Vanoli che sta per entrare in campo per…”

Sotto il diluvio contro l'Inter finalista di Champions, il Toro prova a fare la sua partita ma non riesce a evitare la sconfitta. Nel primo tempo Zalewski a giro lascia al palo i granata, portando il risultato sullo 0-1 al quarto d'ora. Poi il diluvio e un campo quasi impraticabile, una sospensione lampo e la ripresa del gioco. A inizio secondo tempo le condizioni sono ancora difficili e arriva lo 0-2 nelle prime battute quando Vanja sbaglia il tempo dell'uscita e atterra Taremi in area: Asllani dal dischetto non sbaglia. I tentativi granata di raddrizzare la gara non passano, l'Inter porta a casa i tre punti. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Torino e Inter.