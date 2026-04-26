Nel post gara di Torino-Inter 2-2 Matteo Darmia, difensore nerazzurro con un importante passato in granata, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida. Di seguito le parole a Sky Sport.

“Le notizie ci arrivano e le leggiamo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo, per chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Mancavano quattro punti prima di questa partita, volevamo vincere, purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso mancano solo tre punti e cercheremo di portarli a casa davanti al nostro pubblico la prossima settimana per raggiungere un traguardo importante come lo scudetto. L’anno scorso è stata una stagione positiva ma si è chiusa nel peggiore dei modi, e non è stato facile, soprattutto a livello psicologico, ripartire. Ma siamo stati bravi tutti, a partire dal mister, che fin da quando è arrivato ha capito quello di cui avevamo bisogno. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra, soprattutto a livello mentale. Futuro? Non so se può essere al Torino, ora penso a concludere nel migliore dei modi la stagione, e a festeggiare lo scudetto se ci sarà l’aritmetica, oltre al fatto che poi c’è la Coppa Italia. Il mio futuro, in questo momento, è l’ultimo dei problemi. La mia stagione? Sono stato infortunato, è stato un problema abbastanza lungo, ma ora sto bene, ho sempre cercato di mettermi a disposizione. Le scelte che fa il mister le ho sempre rispettate e lo farò sempre. So che si può essere importanti anche non giocando tutte le partite. Mi sono messo a completa disposizione. Sono all’Inter da sei anni, è normale che ci possano essere alti e bassi, però abbiamo sempre dimostrato di prenderci le responsabilità e di metterci in gioco”.

Dazn

"Sono contento per Dimarco, che ha raggiunto record di assist. Ha fatto una stagione incredibile, merita i complimenti".

Alcuni tuoi compagni erano arrabbiati. Tutto questo va a contraltare con lo spirito di una lunga cavalcata verso lo scudetto. Quale è il tuo amore? "Questo dimostra la voglia del gruppo, che vuole sempre vincere e dimostrare di avere la giusta determinazione di portare a casa la vittoria. Ora ne mancano tre, faremo di tutto per vincere davanti ai nostri tifosi. Umore? Non sono felice al 100%, però ci avviciniamo al nostro obiettivo. C'è anche la Coppa Italia da portare a casa".

Cosa ha fatto la differenza per arrivare a vicini allo scudetto e a giocarvi la Coppa Italia? "Ci siamo presi delle responsabilità. È normale che quando fai un'annata da zero titoli non ti fa piacere. Ci abbiamo messo la faccia, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ora cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi"