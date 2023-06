Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Schuurs confermato braccetto di destra

Appena ufficializzate le formazioni di Torino-Inter. Il fischio d'inizio avverrà alle 18.30 presso lo stadio "Olimpico-Grande Torino". La sfida sarà valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Se il Torino dovesse vincere, sarà sicuramente ottavo al termine del torneo. Per cogliere la vittoria contro i finalisti di Champions League Ivan Juric ha deciso di affidarsi alla stessa formazione che ha vinto a La Spezia ovvero con in difesa Schuurs braccetto destro e Buongiorno al centro. Sulle fasce spazio ancora a Singo e Vojvoda mentre al centro sempre titolari Ricci e Ilic. In avanti Vlasic e Miranchuk supportano Sanabria. Tra le fila degli ospiti si può notare la presenza di un undici molto competitivo nonostante la finale contro il Manchester City tra sette giorni e l'assenza di obiettivi rimasti in questa ultima giornata di Serie A.