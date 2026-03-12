Torino, Jankto su D’Aversa: “Come si arrabbiò in quel Sampdoria-Alessandria”

Jakub Jankto, ex calciatore ceco con un importante passato in Italia con le maglie di Udinese, Sampdoria e Cagliari, ha raccontato un curioso aneddoto su Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Torino. L'ex centrocampista infatti era stato allenato dal mister durante la fugace avventura sulla panchina doriana. Jankto nel suo racconto fa riferimento ad una gara di Coppa Italia tra Sampdoria e l'Alessandria. Il club piemontese era appena stato promosso in Serie B, l'apice prima di una rovinosa caduta. "Era una gara di Coppa Italia, Sampdoria-Alessandria. Alla fine abbiamo vinto quella gara, ma dopo il primo tempo eravamo sotto nel punteggio. D'Aversa era con noi da poche settimane, io feci solo quella perché poi andai al Getafe. Stavamo giocando male ed eravamo sul 2-1 per loro. È arrivato D'Aversa, noi eravamo seduti. Uno dei compagni disse che dovevamo rimettere le cose a posto, giocando in un determinato modo. D'Aversa lanciò il tavolo via. Noi lo guardammo straniti. Litigò con sé stesso per dieci minuti. Poi si è calmato, noi siamo rientrati in campo e poi alcuni dei giocatori più esperti dissero di lasciarlo stare e di fare il nostro gioco. Abbiamo vinto quella partita alla fine".