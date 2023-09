Torino: Juric si affida a Linetty, che non tradisce per abnegazione ed impegno

Linetty, futuro da definire: è in scadenza a giugno 2024

E' chiaro che, in ottica futura, c'è un tema da non sottovalutare per quel che riguarda lo stesso Linetty, ovvero quello del rinnovo di contratto. Il polacco, infatti, va in scadenza a giugno 2024 e, attualmente, non ci sono segnali di colloqui per un possibile prolungamento. Il suo prosieguo di carriera è inevitabilmente legato, ovviamente, a come si comporterà in questa stagione, ma anche, e probabilmente soprattutto, al futuro di Ivan Juric, che potrebbe influenzare la decisione come successo lo scorso luglio con Koffi Djidji.