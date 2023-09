Torino, Vojvoda si rilancia: continuità da titolare e bell’intesa con Radonjic

I movimento per valorizzare Radonjic

A fine mercato l'esterno sinistro che il Torino cercava non è arrivato, ma è invece ritornato Lazaro, che prima di infortunarsi nella scorsa stagione era riuscito a scalzare il kosovaro nelle gerarchie di Juric. I due se la giocheranno alla pari anche ora, ma in questo momento Vojvoda è il titolare sulla corsia di sinistra, dove a disposizione non ci sono mancini naturali. A favore del kosovaro c’è inoltre l’intesa con Radonjic. I movimenti per venire dentro il campo regalano qualità alla manovra, mettendo inoltre il fantasista serbo nelle migliori condizioni per puntare sull’uno contro uno, come spiegato nell'analisi tattica del nostro Francesco Bonsi.Vojvoda ha dunque sfruttato la sua occasione e si è guadagnato la conferma in granata, ora dovrà confermarsi e continuare ad alzare il livello nel prosieguo di stagione.