Torino, Duvan Zapata: cinque cose che non tutti sanno su di lui

during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Genoa Cfc on 03 September 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy Photo Nderim KACELI

Il percorso calcistico del giocatore è iniziato in Colombia nel 2001, nel settore giovanile dell'America de Cali, società sportiva la cui prima squadra disputa la massima serie colombiana. Dopo sette anni passati nelle giovanili, nel 2008 l'attaccante viene convocato in prima squadra ed esordisce il 18 Maggio dello stesso anno, in occasione di un match contro il Boyaca Chico. La partita si è conclusa con una rete segnata proprio dal giovane colombiano. Nel 2011 passa in prestito all'Estudiantes e dopo 5 gol segnati in 11 match la squadra decide di riscattare l'attaccante. L'anno del 2013 è quello dell'arrivo in Italia e la prima divisa che indossa è quella del Napoli. Quell'anno realizza in totale 7 reti su 22 presenze. La stagione successiva parte spesso dalla panchina e non riesce ad affermarsi tra i titolari. L'anno seguente, infatti, approda in prestito biennale all'Udinese dove trova più spazio e nelle due stagioni realizza 18 reti in 63 partite. Nel 2017 cambia divisa e passa alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto. In blucerchiato realizza 11 reti in 31 presenze. Successivamente nel 2018 si trasferisce all'Atalanta, dove rimarrà fino al 2023. Nel corso di questi 5 anni arrivano per lui numerose soddisfazioni, come i 100 gol segnati in Serie A (è stato il primo calciatore colombiano a raggiungere questo record in Italia).