Torino-Juventus: striscioni granata fuori dallo Stadium: “Il cJrco è indebitato”

Sale la febbre da derby. Ecco lo striscione appeso ai cancelli che circondano l'Allianz Stadium

L'attesa per il Derby della Mole continua a crescere e, come logico che sia, nel pre-gara aumentano gli sfottò nei confronti della squadra avversaria. In tal senso, i tifosi granata hanno appeso nella notte passata sui cancelli circondanti lo Juventus Stadium uno striscione singolare, con scritto: "Il cJrco è indebitato". Ovviamente un riferimento ai bilanci in rosso della Juventus negli ultimi anni. Inoltre, nei paraggi, ne è stato appeso un altro, che non riportiamo in quanto volgare.