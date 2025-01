Torino-Juventus 1-1, le reazioni social: “Il Toro mette il cuore nel derby”

Un punto d'oro per il Torino in questo derby. Una gara ruvida, poco precisa da entrambe le parti, ma dove è emersa la grinta del vecchio cuore granata. Tutto si decide nel primo tempo, in cui ad aprire i giochi è Yildiz con un tiro da fuori al 10' minuto, il Toro poi insiste, è sullo scadere della prima frazione di gioco i granata trovano il pareggio con Vlasic. Nella ripresa poco occasioni per parte. Il Toro però ha mostrato di esserci. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata al termine del match.