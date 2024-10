Torino, la Curva incoraggia Zapata: striscione per il colombiano

Duvan Zapata ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. L'attaccante starà fuori per diversi mesi. Diagnosi spietata per il colombiano, così come per tutto l'ambiente granata. La curva Maratona ha dimostrato grande vicinanza all'ex Udinese e Atalanta, affiggendo uno striscione al di fuori dello stadio Olimpico Grande Torino con queste parole: "Forza Duvan".