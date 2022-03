Torino, la giornata: alle 10:15 la conferenza pre Inter di Juric

Come sempre, Toro News sarà presente e ve la racconterà in tempo reale

Domani - domenica 13 marzo -, alle ore 20:45, il Torino sarà impegnato allo stadio Olimpico Grande Torino per disputare la sfida casalinga contro l'Inter. Come di consueto, il giorno che precede la gara è dedicato alle parole degli allenatori. In particolare, quella del tecnico granata Ivan Juric è prevista per oggi - sabato 12 marzo - alle ore 10:15. Ovviamente, Toro News sarà presente e ve la racconterà in tempo reale.