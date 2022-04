Torino, la giornata: alle 10:30 conferenza di Juric e poi partenza per Salerno

Alle 10:30 conferenza di Juric, in serata invece parlerà anche il mister della Salernitana, l'ex granata Davide Nicola

Oggi, venerdì 1 aprile, Juric terrà la conferenza stampa in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato 2 aprile alle 20.45 in casa della Salernitana. Sarà possibile seguire la diretta testuale alle 10:30 sul sito di Toro News. Prevista anche per domani la partenza della squadra in direzione della città campana. In serata parlerà anche l'allenatore della Salernitana, l'anno scorso a Torino, Davide Nicola in presentazione del match, crocevia della corsa salvezza, che andrà in scena all'Arechi. Come di consueto, potete trovare tutti gli aggiornamenti su Toro News.