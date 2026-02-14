Torino, la giornata: alle 12.15 la conferenza stampa di Baroni

Si avvicina la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla vittoria casalinga rimediata contro il Lecce di Di Francesco e il pareggio in extremis al Franchi. Oggi alle ore 12.15 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Marco Baroni che presenterà la sfida in programma domenica alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.