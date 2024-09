Giornata importante per il Torino. I granata di Vanoli affronteranno alle ore 12.30 la Lazio di mister Baroni. Occasione dunque per i piemontesi per rilanciarsi dopo lo stop contro l'Empoli che ha estromesso i granata dalla Coppa Italia 24/25. Match che si giocherà presso lo stadio Olimpico Grande Torino.