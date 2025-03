Torino, la giornata: alle 12 Vanoli in conferenza, poi l’esordio di Fioratti

Giornata interessante sia per la prima squadra che per le giovanili quella di oggi, domenica 30 marzo 2025. Andando con ordine troviamo prima la vigilia di Lazio-Torino, trentesima giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. Come di consueto, arrivati al giorno antecedente alla gara, il tecnico Paolo Vanoli a partire dalle 12 si metterà a disposizione dei giornalisti presente per rispondere alle loro domande nella conferenza stampa pre-partita. Passando poi alle giovanili si arriva alle 15, orario in cui è atteso il fischio d'inizio di Torino-Empoli, trentunesimo turno del campionato Primavera 1. Sfida importante per i giovani granata, in primis perché - seppur a distanza di 8 punti - l'Empoli è in zona play-out ad una sola posizione di differenza dai granata; ma sarà una sfida importante soprattutto perché è l'esordio su questa panchina per Christian Fioratti, ormai ex tecnico dell'U18, selezionato per sostituire l'esonerato Felice Tufano alla guida della formazione Primavera. Vi ricordiamo che potrete seguire entrambi gli eventi odierni in diretta qui su Toro News!