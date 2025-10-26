Torino, la giornata: alle 12:30 c’è Torino-Genoa

C'è aria di ottava giornata di Serie A in casa Toro: oggi all’ora di pranzo i granata di Marco Baroni allo stadio Olimpico Grande Torino ospiteranno il Genoa di Patrick Vieira. La gara delle 12:30, valevole per l'ottava giornata di Serie A, è una sfida fondamentale per entrambe le formazioni: da una parte i granata hanno voglia di vogliono dare continuità dopo gli ottimi risultati contro Lazio e Napoli, dall'altra c’è un Genoa che vuole invertire un trend troppo negativo e risollevare una situazione che li vede fermi a quota 3 punti all'ultimo posto.