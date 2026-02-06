tor toro Torino, la giornata: alle 13.30 la conferenza stampa di Baroni

Torino, la giornata: alle 13.30 la conferenza stampa di Baroni

Il programma odierno
Eugenio Gammarino

Si avvicina la sfida contro la Fiorentina dell’ex Paolo Vanoli, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla vittoria casalinga rimediata contro il Lecce di Di Francesco. Oggi alle ore 13.30 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Marco Baroni che presenterà la sfida in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze.

