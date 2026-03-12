Toro News
Torino, la giornata: alle 14.45 la conferenza stampa di D’Aversa

Il programma odierno in casa granata
Eugenio Gammarino
Eugenio Gammarino 

Si avvicina la sfida contro il Parma di Carlos Cuesta, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla sconfitta in trasferta rimediata contro il Napoli di Antonio Conte. Oggi alle ore 14.45 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Roberto D'Aversa che presenterà la sfida in programma venerdì alle 20.45 a Torino.

