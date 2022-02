Torino, la giornata: alle 14:00 la conferenza pre Cagliari di Juric

Prevista per oggi anche quella dell'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri

Domani - domenica 27 febbraio -, alle ore 12:30, il Torino sarà impegnato allo stadio Olimpico Grande Torino per disputare la sfida casalinga con il Cagliari. Come di consueto, il giorno che precede la gara è dedicato alle parole degli allenatori. Sia Juric che Mazzarri affronteranno infatti oggi le conferenze stampa prepartita. Quella del tecnico granata è prevista per le ore 14 e Toro News sarà presente, raccontandovela in tempo reale.