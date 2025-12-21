Torino, la giornata: alle 15 c’è Sassuolo-Torino

C'è aria di sedicesima giornata di Serie A in casa Toro: oggi pomeriggio i granata di Marco Baroni al Mapei Stadium di Reggio Emilia incontreranno il Sassuolo di Fabio Grosso. La gara delle 15:00, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, è una sfida fondamentale per entrambe le formazioni: da una parte i granata hanno voglia di vogliono dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, dall'altra c’è un Sassuolo sorpresa di questo campionato e lanciatissimo in classifica.