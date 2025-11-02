Torino, la giornata: alle 15 c’è Torino-Pisa

C'è aria di decima giornata di Serie A in casa Toro: oggi pomeriggio i granata di Marco Baroni allo stadio Olimpico Grande Torino ospiteranno il Pisa di Alberto Gilardino. La gara delle 15:00, valevole per la decima giornata di Serie A, è una sfida fondamentale per entrambe le formazioni: da una parte i granata hanno voglia di vogliono dare continuità dopo gli ottimi risultati, dall'altra c’è un Pisa che insegue la prima vittoria in Serie A e vuole invertire un trend negativo.