Torino, la giornata: alle 16 in campo la Primavera granata al Filadelfia

I granata di Coppitelli sfideranno allo stadio Filadelfia l'Atalanta

Oggi - lunedì 9 maggio - alle ore 16.00 la Primavera di Federico Coppitelli scenderà in campo allo stadio Filadelfia per sfidare l'Atalanta. I granata distano due punti dalla zona playout: con una vittoria contro i bergamaschi, il Torino sarebbe salvo matematicamente. Per l'occasione, la società ha scelto di far disputare la partita allo stadio Filadelfia: l'impianto aprirà i cancelli ai tifosi a partire dalle ore 14:30 e il biglietto d'ingresso, che sarà acquistabile a partire dalle 14 alla biglietteria dello stadio, avrà un costo unico di 5€, mentre i minori di 6 anni entreranno gratis. Come di consueto su Toro News potrete seguire la cronaca live del match, oltre a tutto il pre e post partita.