Torino, la giornata: alle 18.30 il match con la Fiorentina

Oggi, domenica 31 agosto 2025, il Torino scenderà in campo contro la Fiorentina di Stefano Pioli allo Stadio Olimpico Grande Torino nella gara valevole per la seconda giornata di campionato di Serie A 2025/2026. La gara tra granata e viola, in programma alle 18.30, è una delle quattro gare che si giocheranno quest'oggi insieme a Genoa-Juventus (18.30), Inter-Udinese (20.45) e Lazio-Verona (20.45).