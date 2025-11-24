Tutto pronto per la ripresa della Serie A dopo la sosta Nazionali anche in casa granata. Il Torino si affaccia ufficialmente alla dodicesima giornata di campionato: nella giornata di oggi, lunedì 24 novembre, a partire dalle 18:30 la formazione di Marco Baroni attende sul campo dell'Olimpico Grande Torino il Como di Fabregas. Una partita fondamentale per entrambe le squadre: il Toro vuole prolungare la striscia che lo vede imbattuto da sei partite, mentre il Como non perde addirittura dalla seconda di campionato, il 30 agosto in casa del Bologna. Due squadre con modi di giocare molto diversi, che - presentandosi a 4 punti di distanza - proveranno a fare il proprio gioco per mettere in difficoltà l'avversario. Il fischio d'inizio è fissato per le 18:30: come sempre potrete seguire tutti gli aggiornamenti, nonché la diretta testuale del match, qui con noi su Toro News.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
La giornata
Torino, la giornata: alle 18:30 c’è il Como in casa
Il programma odierno dei granata
© RIPRODUZIONE RISERVATA