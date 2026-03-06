Match-day per la prima squadra. Oggi andrà in scena Napoli-Torino. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare i partenopei nel match valido per il 28° turno di Serie A. Il Toro insegue la seconda vittoria consecutiva in campionato e ottenere punti importanti per risalire la classifica. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di campionato con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
la giornata
Torino, la giornata: alle 20.45 il Torino di D’Aversa affronterà il Napoli
Il programma odierno in casa granata
© RIPRODUZIONE RISERVATA