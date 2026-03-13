Match-day per la prima squadra. Oggi andrà in scena Torino-Parma. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare i ducali nel match valido per il 29° turno di Serie A. Il Toro vuole tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Napoli e ottenere punti importanti per risalire la classifica. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di campionato con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.
La giornata
Torino, la giornata: alle 20.45 il Torino di D’Aversa affronterà il Parma
Il programma odierno in casa granata
© RIPRODUZIONE RISERVATA