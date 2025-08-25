Torino, la giornata: alle 20:45 esordio in campionato contro l’Inter a San Siro

L’attesa è terminata. Questa sera, lunedì 25 agosto, il Torino di Marco Baroni farà il suo esordio nel campionato di Serie A 2025-2026 contro l’Inter di Christian Chivu. La partita tra nerazzurri e granata andrà in scena alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Potrete seguire la diretta testuale del match su Toronews.