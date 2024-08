Torino, la giornata: alle ore 17:00 l’amichevole contro il Metz

Quest’oggi il Torino di Vanoli affronterà il Metz nell'ultima amichevole pre-stagionale. Con l'esordio in Coppa Italia ormai alle porte, questo match rappresenta un’ulteriore occasione per valutare il livello di preparazione della squadra. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17:00. La partita sarà trasmessa su Torino Channel e Toro News garantirà, come per tutte le gare del Torino, la diretta testuale sul sito.