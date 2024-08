Torino, la giornata: allenamento mattutino, niente conferenza prepartita

Sessione di allenamento mattutina per i granata. Non ci sarà la conferenza stampa di Vanoli pre Torino-Cosenza

Oggi, sabato 10 agosto, i granata svolgeranno una sessione di allenamento mattutina in preparazione della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, in programma domani alle h. 21:15. Non è prevista, tuttavia, la conferenza stampa pre-partita di mister Vanoli.