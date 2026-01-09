Oggi, venerdì 9 gennaio, alla vigilia della ventesima giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 12:00 l’importante sfida contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Domani, al New Balance Stadium di Bergamo, i bergamaschi ospiteranno i granata alle 20.45 nell'anticipo del sabato sera. Come di consueto, potrete seguire la conferenza in diretta testuale sulle nostre colonne.
Torino, la giornata: Baroni in conferenza alle 12
