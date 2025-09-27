Torino, la giornata: alle 15 Baroni in conferenza stampa pre Parma-Toro

Non segue la consuetudine il Torino. Se negli ultimi tempi il club granata aveva abituato tifosi e giornalisti alla conferenza stampa alla vigilia del match, in questo caso non sarà così. La prossima gara di campionato, infatti, è in programma per lunedì 29 settembre a partire dalle ore 18:30 al Tardini di Parma, con la formazione di Carlos Cuesta che attende sul proprio campo quella di Marco Baroni. La conferenza di quest'ultimo, però, si terrà all'antivigilia: questa, infatti, è in programma per le 15 di oggi, sabato 27 settembre. Rimanete connessi su Toro News perché vi racconteremo la conferenza stampa di Baroni in diretta, con ogni aggiornamento minuto per minuto riguardo alla squadra granata.